Collegno, M5S all'attacco sui lavori del cimitero

Nel settembre 2019 l’amministrazione comunale ha avviato le procedure di estumulazione di 254 resti nel III campo del cimitero per riqualificare l’area, decidendo di posizionare le urne con i resti dei defunti, temporaneamente, e in attesa del completamento dei lavori, presso una camera di deposito all’interno del cimitero, assimilabile a una camera mortuaria. I lavori avevano subito un rallentamento a causa dell’impennata di decessi in occasione delle...

Per i lavori di riqualificazione del campo G all’interno del cimitero sono già stati stanziati 400mila euro. Si tratta di un intervento che avrebbe già dovuto essere realizzato ad inizio 2020 ma che era stato “congelato” a causa dell’aggravarsi dell’emergenza Covid. «Ora il cantiere è in dirittura d’arrivo - sottolinea Gianluca Treccarichi assessore con delega ai servizi cimiteriali - Per quanto riguarda la questione della camera di deposito nella quale sono attualmente conservati i resti di 68...

Su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022