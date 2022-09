Rivoli, nuova sede per la Croce Rossa

Inaugura domenica alle 15,30 la nuova sede della Croce Rossa in via Lipari 5, nei locali della ex scuola elementare Collodi a due passi da piazza Cavallero, messi a disposizione dal Comune. Il Comitato rivolese si prepara per una giornata di festa e celebrazione, insieme al personale dipendente ed ai 350 volontari. Sono loro che hanno reso accoglienti le stanze che un tempo erano aule e segreterie, direzione scolastica e corridoi. Oggi sono le divise rosse a...

Su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022