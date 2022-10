Gli studenti del Romero al San Luigi di Orbassano

In occasione della Giornata mondiale del cuore, venerdì scorso l’ospedale San Luigi ha ospitato nella sala convegni 70 studenti delle classi quinte dell’Itc Romero di Rivoli per una mattinata dedicata alla conoscenza e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari organizzata dalla Cardiologiain collaborazione con l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione. Con la guida dalle professoresse Emanuela Ferrero e Anna Robino, i ragazzi sono anche stati coinvolti in sessioni di addestramento alla rianimazione cardiopolmonare gestite dai volontari della Croce Bianca di Orbassano. La soddisfazione degli insegnanti e l’interesse e degli studenti hanno confermato l’importanza di avviare iniziative di prevenzione dedicate ai giovani. «Ringrazio...

su Luna Nuova di martedì 4 ottobre 2022