Orbassano, Van Gogh e Kaninsky "rivisitati" dai writers

«Dopo circa un anno di lavoro, tra progettazione e realizzazione, portiamo a termine un fantastico progetto che ha visto la realizzazione di tre murales sul territorio orbassanese». Paolo Sottile, presidente del Centro sportivo Orbassano riassume così il progetto “Orbassano ad arte” che ha portato alla riproduzione di tre opere d’arte. “Notte stellata” di Van Gogh in via Cervetti nei pressi della biblioteca Carlo Maria Martini, “I girasoli” di Van Gogh in via Po...

Su Luna Nuova di venerdì 7 ottobre 2022