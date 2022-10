Da Fondazione Crt 23 nuove ambulanze per i volontari Anpas

Nel corso della Giornata del Soccorso 2022 che si è svolta a Racconigi, Fondazione Crt ha premiato Anpas con 23 nuovi mezzi tra ambulanze e veicoli di protezione civile. Tra le associazioni premiate c’erano anche la Croce Bianca di Orbassano, la Croce Bianca di Rivalta, la Croce Verde di Rivoli e quella di Cumiana. «Ringraziamo Fondazione Crt per la donazione delle nuove ambulanze e dei mezzi di protezione civile - sottolinea Andrea Bonizzoli, presidente Anpas Piemonte - Da sempre è attenta ai bisogni del volontariato del servizio di emergenza sanitaria e della protezione civile piemontese». «Dopo due anni di forzata assenza a causa del Covid - aggiunge Giovanni Quaglia, presidente Fondazione Crt - riprendiamo questo appuntamento molto importante per tutto il mondo del volontariato dell’emergenza 118 e della protezione civile. Un modo per dire grazie ai volontari che operano in Piemonte e in Valle d’Aosta. Un ringraziamento a tutte le associazioni tra cui Anpas, una grande associazione di volontariato in ambito sanitario che in questi due anni e mezzo di pandemia ha dimostrato una capacità di tenuta, di aiuto e sostegno a chi faceva più fatica».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’intervento dell’assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi: «È stato un piacere partecipare alla Giornata del Soccorso, soprattutto per dire grazie al mondo del volontariato che rende possibile l’assistenza sanitaria. Volontari che dedicano tempo, sottraendolo alle famiglie, per dare un servizio agli altri. Tutte le organizzazioni del soccorso, a cominciare dall’Anpas, sono davvero indispensabili». Il bando “Missione Soccorso” di Fondazione Crt assegna contributi alle associazioni di volontariato convenzionate con il Sistema 118 della Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per l’acquisto di ambulanze da destinare al servizio di soccorso di emergenza.