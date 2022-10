Rivoli: la spesa sostiene le associazioni

Avvicinare la grande distribuzione al territorio su cui si trova il punto vendita e superare così la contrapposizione tra centro commerciale e negozio di prossimità. Un obiettivo perseguito da Gianluca Diecidue ed Eugenio Marotta sin dal maggio del 2020, ovvero da quando, come soci imprenditori, hanno rilevato il supermercato Auchan di corso Susa da allora divenuto “Spazio Conad”. Tante le iniziative di solidarietà portate avanti in questi due anni in collaborazione con associazioni e realtà locali. Dallo scorso fine settimana è partita una promozione unica nel suo genere almeno per il Piemonte. «Ci siamo ispirati a quanto avviene da diversi anni nei punti vendita Conad della Toscana - spiega Gianluca Diecidue - Dando ai nostri clienti la possibilità di...

su Luna Nuova di venerdì 14 ottobre 2022