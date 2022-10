Collegno, al cimitero lavori al vecchio campo 3

Oltre 260 salme saranno esumate tra ottobre e novembre alla presenza dei familiari interessati per consentire la riqualificazione del vecchio campo 3 mentre sono terminati i lavori ai blocchi G1 e G2 destinati ad ospitare resti o ceneri. Un intervento dal valore complessivo di 160mila euro, programmato per il 2020 ma sospeso per quasi due anni a causa della situazione pandemica, che ha indotto l’amministrazione a realizzare prima...

Su Luna Nuova di martedì 18 ottobre 2022