Rivoli: Fornero, Deaglio ed il caro-energia

L’inverno sta arrivando. Era il tormentone della fortunata serie “Il trono di spade” che con il passaparola ormai conosce anche chi la serie non l’ha mai vista. L’inverno sta arrivando è però anche la preoccupazione di famiglie e aziende che col giungere dei primi freddi si troveranno a pagare cifre astronomiche. Questo almeno il timore. Un argomento che meritava di essere approfondito, non solo in tv dove tiene banco, ma anche dal vivo. Molte le iniziative che su questo tema si stanno moltiplicando sul territorio. Una delle più interessanti è stata quella di mercoledì sera intitolata appunto “Sulle prospettive economiche dell’inverno che ci attende” organizzata dal Lions Club Rivoli Host, presieduto da Paolo Virano, con due ospiti d’eccezione: Elsa Fornero e Mario Deaglio...

Su Luna Nuova di venerdì 28 ottobre 2022

