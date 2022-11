Collegno, Miriam e Noemi accarezzano l'oro mondiale

Alla Ido World Couple Dance in scena lo scorso fine settimana a Varsavia avrebbero vinto il titolo mondiale. Ma una presunta violazione del regolamento, perorata da un giudice turco che pare volesse favorire le sue atlete, le ha retrocesse al quarto posto. C’è davvero l’amaro in bocca per Noemi Rendine, 13 anni e Miriam Maurici, 15 che hanno rappresentato la scuola di ballo Diamonds Dance di Grugliasco all’evento internazionale in programma...

Su Luna Nuova di martedì 1 novembre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo