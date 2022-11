Alpignano, ultimi giorni prima della riapertura

Prevista per la prossima settimana la riapertura del Ponte Nuovo in entrambi i sensi di marcia. Ieri si è svolta la prova di carico nella semicarreggiata a monte propedeutica alla riapertura al transito definitivo a doppio senso di circolazione che, a seguito dell’esito positivo certificato da una relazione tecnica e dal collaudo statico a cura del collaudatore designato, consentirà il transito in ambo i sensi di marcia ai mezzi di massa fino alle...

Su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022