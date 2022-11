Rivoli: nonno Dino, un cittadino modello

Alfredo Marchetti, classe 1932, mercoledì è stato convocato dal sindaco Andrea Tragaioli e si è presentato alla chiamata con curiosità. Tutto si aspettava, meno che vedersi insignito di targa al merito per le buone azioni quotidiane che svolge a favore della città, in particolare tenendo pulito il parco Dalla Chiesa, tra viale Nuvoli e via Mongioie. Un gesto spontaneo, che il primo cittadino ha ritenuto meritevole di riconoscimento. Alfredo Marchetti, conosciuto da tutti...

Su Luna Nuova di venerdì 4 novembre 2022