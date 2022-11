Collegno, sicurezza sul lavoro: presidio dei sindacati

Giovedì prossimo 17 novembre, le tre sigle sindacali si ritroveranno sul piazzale del municipio per un presidio cui sono stati invitati anche gli amministratori locali, in particolare i sindaci di Collegno, Rivoli e Grugliasco. All’ordine del giorno la sicurezza sul lavoro, emergenza non più differibile all’indomani dell’ennesimo incidente che si è verificato martedì scorso poco dopo mezzogiorno, nel cantiere della ex Real, dove...

Su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022