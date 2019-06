L'ambiente in Piemonte tra luci e ombre

«La giunta regionale non farà azioni spot ma strutturali, che vadano bene per i prossimi anni: dobbiamo ragionare su quello che è stato fatto nel passato e probabilmente bisognerà fare cose nuove, perché non ha funzionato molto». Il neo assessore regionale all’ambiente Matteo Marnati ha esordito così, giovedì 20 giugno, durante l’incontro di presentazione della “Relazione sullo stato dell’ambiente 2019”, a cura di Arpa e Regione. «Prima di fare delle valutazioni è necessario mettere sul tavolo i dati...

su Luna Nuova di martedì 25 giugno 2019