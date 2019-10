Vialattea: un futuro fatto non solo di neve

Anche se la quota neve è rimasta abbondantemente oltre i 2mila metri, le copiose precipitazioni di questi giorni fanno ben sperare in vista della stagione invernale che sulle piste della Vialattea si aprirà il prossimo 7 dicembre. Ad incrociare le dita sono in tanti in alta valle, ad iniziare dai vertici della Sestrieres che ieri mattina hanno fatto il punto sulla stagione passata e presentato le novità di quella che sta per iniziare. In particolare il piano generale di investimenti di durata pluriennale, che...

su Luna Nuova di venerdì 25 ottobre 2019