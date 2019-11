Tav: Banchieri chiede un incontro al governo

A molti non sfuggirà che la parola “contrarietà” non viene mai citata, sostituita da un più soft “criticità”, che invece compare a più riprese: anche nel lessico si può intravedere che qualcosa è cambiato, nell’approccio dell’Unione montana Valle Susa alla vicenda Tav. Un approccio non certo accondiscendente, ma all’apparenza meno duro rispetto al decennio delle giunte Plano: ora la richiesta al governo è quella di entrare nel merito delle singole questioni tecniche e dei numerosi punti critici che accompagnano...

su Luna Nuova di martedì 12 novembre 2019