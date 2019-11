Qualità dell’aria: al Tavolo è guerra aperta

È scontro aperto, e servirà buona volontà politica per ricucire i rapporti tra Regione e Città metropolitana, dopo la rottura che si è consumata mercoledì 13 novembre al tavolo di coordinamento per la qualità dell’aria. L’incidente diplomatico è avvenuto al termine dell’incontro tenutosi a Torino presso la sede dell’Agenzia per Mobilità Piemontese, in cui i sindaci dei 23 comuni coinvolti si sono riuniti con la consigliera metropolitana delegata all’ambiente, Barbara Azzarà, per pianificare le misure di contenimento...

su Luna Nuova di venerdì 15 novembre 2019