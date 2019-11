Sicurezza nelle scuole: tutti i cantieri al via

Oggi, venerdì 22 dicembre, nell’anniversario della morte di Vito Scafidi al liceo Darwin di Rivoli, ricorre la “Giornata per la sicurezza nelle scuole”: per la Città metropolitana, titolare dell’edilizia scolastica, è anche l’occasione per fare il punto della situazione sui numerosi cantieri in corso, progettati e finanziati. In totale sono 30 gli edifici scolastici di Torino e provincia coinvolti dagli 11 appalti finanziati dal ministero dell’istruzione, per complessivi otto milioni di euro, nell’ambito del cosiddetto...

su Luna Nuova di venerdì 22 novembre 2019