Free Flow: se chiudono i caselli apre il "giusto" pedaggio

Caselli addio. È questa l’intenzione del ministero dei trasporti e delle infrastrutture: eliminare i caselli della tangenziale di Torino e della diramazione Torino-Pinerolo. Ma attenzione, questo non significa che verranno eliminati anche i pedaggi. Anzi. Al posto delle barriere di Falchera, Bruere, Beinasco, Trofarello, Settimo e Vadò, verranno realizzati dei portali con il sistema “free flow”, uno per ogni ingresso e uscita dei 56,38 chilometri della tangenziale e dei 24,63 chilometri del tratto autostradale per Pinerolo...

su Luna Nuova di venerdì 6 dicembre 2019