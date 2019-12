Distribuzione del gas: contratto firmato per 49 comuni

Coinvolge anche 14 comuni zonali di valli e cintura (Alpignano, Beinasco, Bruino, Buttigliera, Caselette, Collegno, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Reano, Rosta, Sangano, Trana, Villarbasse) la firma del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale “Torino2-Impianto di Torino”, di cui fanno parte 49 comuni, per i prossimi 12 anni: si tratta dell’ultimo atto formale che perfeziona l’iter dell’unica gara in Italia ad oggi conclusa in tutti i suoi aspetti. L’accordo è stato...

su Luna Nuova di venerdì 13 dicembre 2019