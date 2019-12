"È stato il vento": il regalo di Luna Nuova ai suoi lettori

La strada che costeggiava la vecchia ferrovia a binario unico portandosi dietro cespugli di ginestre, in contrasto con un mare che non ammetteva repliche tanta era la bellezza, ad un certo punto svoltava ed iniziava a salire. I tornanti allontanavano e mettevano distanza da quello che rappresentava a suo modo la modernità. Era questo un nucleo abitativo di case sorte un po’ a casaccio, strade senza numerazione, un supermercato, villette costruite direttamente sulla spiaggia. Per sottrarsi alla vista di abusi edilizi e soprusi, ad un certo punto la strada lasciava che una parte del nastro d’asfalto continuasse per conto suo diventando strada ionica e svoltava, arrampicandosi su colline...

su Luna Nuova di martedì 24 dicembre 2019