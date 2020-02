Facebook e i gruppi cittadini: una sfida impossibile

Sono spuntati come funghi tra il 2013 e il 2014. Inizialmente lo scopo era quello di condividere immagini, ricordi e sensazioni sulla propria città di origine. Il vecchio negozio di panettiere, il postino e la maestra di quando eri bambino, quell’angolo di paese trasformato o addirittura stravolto dalla modernità. Una raccolta di memorie popolari che ha fatto da collante iniziale e da stimolo per il rapido successo della formula. Con il passare degli anni però sono cresciuti a dismisura, sia come numero di iscritti che come ambiti di interesse. E parallelamente è aumentato anche l’impegno (e spesso anche i grattacapi)...

su Luna Nuova di martedì 4 febbraio 2020