«La valle No Tav, un laboratorio di repressione»

Martedì 18 febbraio Nicoletta Dosio ha “festeggiato”, si fa per dire, i suoi 74 anni nel carcere delle Vallette, dov’è reclusa dal 30 dicembre per aver sostenuto uno striscione al casello di Avigliana e aver occupato, con altri 200 attivisti, l’A32 Torino-Bardonecchia durante la manifestazione “Oggi paga Monti” del 3 marzo 2012, favorendo per circa un’ora il transito gratuito degli automobilisti. Martedì sera tanti No Tav si sono radunati al bar-libreria “La Città del Sole” di Bussoleno per un apericena in suo onore...

su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020