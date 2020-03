Coronavirus: scuole chiuse fino all’8 marzo

Contrordine: in tutto il Piemonte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse ancora per tutta questa settimana, dunque fino all’8 marzo. Si tornerà sui banchi lunedì 9, salvo nuove disposizioni. La proroga è stata decisa ieri sera con un’ordinanza firmata dal governatore del Piemonte Alberto Cirio, sentito il ministero della salute. Una proroga che era ampiamente nell’aria fin da ieri pomeriggio se non da domenica sera, quando il presidente della Regione è improvvisamente tornato ad usare toni molto più prudenti e dubitativi...

su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020