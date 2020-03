Coronavirus: quattro casi in valle di Susa, almeno tre in cintura

Almeno quattro casi positivi in valle di Susa e almeno tre fra Rivalta e Collegno, con quattro ricoverati (era così fino a domenica) all’ospedale San Luigi di Orbassano. Il Coronavirus, com’era facile prevedere, è arrivato anche in valli e cintura. C’era da aspettarselo, vista la piega a macchia d’olio assunta dal contagio. Le notizie, molte delle quali prive di conferme ufficiali da parte degli organi preposti, si rincorrono ormai da parecchi giorni, ma tra sabato e ieri hanno trovato le prime conferme. Un caso è quello del militare dell’esercito in servizio al cantiere Tav di Chiomonte...

su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020