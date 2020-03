«Per evitare il contagio restiamo chiusi in casa»

Il mondo, il nostro mondo quotidiano, modificato dal Coronavirus. Le nostre abitudini, i rapporti, persino il panorama che ci circonda, che qualcuno ha iniziato a definire “il deserto abitato” con vie e piazze semideserte, bus e metro che trasportano poche persone, attente a stare lontane le une dalle altre. Qualcuno lo trova eccessivo, e la sente come una restrizione delle “libertà costituzionali”. Altri, in modo più consapevole, ritengono i provvedimenti emanati dal governo, sulle linee guida dell’Oms, siano necessari per arginare il contagio...

su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020