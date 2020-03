iorestoacasa e parlo francoprovensal, occitan e français

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Familiarizzare con il francoprovenzale, l’occitano e il francese grazie alle tante proposte culturali presenti sul web: un buon modo per trasformare in una bella opportunità la domiciliazione forzata a cui la lotta al Coronavirus obbliga tutti noi. Da oggi parte sulle pagine facebook degli sportelli linguistici (https://www.facebook.com/groups/lingua.oc.fp.fr/) una campagna informativa ideata dalla "Chambra d'oc" e dalla "Tsambra francoprovensal" e promossa dalla Città metropolitana, dall’Unione montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e dai comuni di Vernante e Ormea (Cuneo), con il coordinamento della Regione Piemonte. Nei post che vengono pubblicati quotidianamente, oltre alla traduzione delle informative ufficiali delle autorità in merito al contrasto all’epidemia, si possono trovare anche testi letterari, filastrocche, canti e tanto altro, tradotti nei tre idiomi delle minoranze linguistiche presenti nel nostro territorio. È anche l’occasione per invitare il pubblico a prendere visione del sito http://www.chambradoc.it e del ricchissimo materiale presente nelle sue pagine, tra cui molti contenuti multimediali e l’insegnamento online delle tre lingue.