Coronavirus: altri 14 decessi in Piemonte, 3752 le persone positive

Il bollettino delle 13,30 emesso dall’Unità di Crisi della Regione conta 14 nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del Coronavirus: 6 in provincia di Torino, 3 nel Novarese, 5 nel Cuneese. Il totale complessivo è ora di 238 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 71 ad Alessandria, 8 ad Asti, 25 a Biella, 18 a Cuneo, 31 a Novara, 55 a Torino, 14 a Vercelli, 12 nel Verbano Cusio Ossola, 4 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Per quanto riguarda i contagi, sono 3752 le persone finora risultate positive al Coronavirus in Piemonte. Su base provinciale 654 Alessandria, 166 Asti, 182 Biella, 265 Cuneo, 330 Novara, 1680 Torino, 210 Vercelli, 149 Verbano Cusio Ossola, 55 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 61 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Le persone in terapia intensiva sono 301. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 10701, di cui 6341 risultati negativi.

Sul fronte del personale, dall’insediamento dell’Unità di Crisi della Regione ad oggi sono complessivamente 1099 le risorse umane aggiuntive assunte dalle aziende sanitarie del Piemonte per fronteggiare l’emergenza. Si tratta di 214 medici, 497 infermieri e 388 operatori socio-sanitari. Le nuove risorse risultano così distribuite: 190 Asl To3, 140 Città di Torino, 117 Ospedale Novara, 110 Città della Salute di Torino, 99 Asl Vercelli, 89 Asl Cn1, 70 Ospedale San Luigi Orbassano, 49 Asl Alessandria, 41 Ospedale Santa Croce Carle Cuneo, 40 Ospedale Mauriziano di Torino, 33 Asl To4, 28 Ospedale di Alessandria, 26 Asl Biella, 23 Asl To5, 23 Asl Asti, 10 Asl Cn2, 6 Asl Novara e 5 Asl Vco.

Intanto i quattro laboratori di Arpa Piemonte, grazie alle donazioni di dieci aziende piemontesi, sono riusciti a produrre in otto giorni 568 litri di liquido igienizzante destinato al personale in prima linea contro il Coronavirus: 278 litri sono stati consegnati alle forze dell’irdine, 180 al comparto della sanità, 90 ai comuni e 20 alla protezione civile. Questa attività straordinaria era stata voluta dall’assessore regionale all’ambiente, Matteo Marnati, d’intesa con il direttore di Arpa, Angelo Robotto, per la difficoltà di approvvigionamento da parte di chi svolge un servizio pubblico ed è maggiormente esposto ai contatti: «La produzione proseguirà anche nei prossimi giorni. In questo momento è necessario un lavoro sinergico tra gli enti, come se fossimo un unico corpo per combattere con determinazione ed efficacia il propagarsi del virus». Per informazioni sull’approvvigionamento del gel, forze dell’ordine e personale sanitario possono continuare a rivolgersi ai seguenti indirizzi specificando i quantitativi necessari: richieste.lab.alessandria@arpa.piemonte.it, richieste.lab.cuneo@arpa.piemonte.it, richieste.lab.grugliasco@arpa.piemonte.it, richieste.lab.novara@arpa.piemonte.it. Le ditte che vogliono offrire i componenti, comprese e bottiglie di polietilene o polipropilene per la distribuzione del gel igienizzante (da mezzo litro fino a dieci litri) possono scrivere a direzione.tecnica@arpa.piemonte.it.