Coronavirus: altri 37 decessi in Piemonte, cinque le vittime in valle di Susa

Dopo i timidi segnali incoraggianti di ieri, che hanno visto un rallentamento del numero dei contagi in Piemonte e altri tre guariti (tra cui il governatore del Piemonte Alberto Cirio), il bollettino delle 13,30 fa segnare purtroppo un nuovo dato preoccupante sul fronte delle vittime, con un'impennata nel Torinese: sono 37 i decessi di persone positive al test del Coronavirus comunicati questa mattina dall’Unità di Crisi della Regione; 18 in provincia di Torino, 1 nel Biellese, 1 nell’Astigiano, 1 nell’Alessandrino, 1 nel Vercellese, 7 nel Novarese e 6 nel Verbano Cusio Ossola. Il totale complessivo è ora di 374, così suddivisi su base provinciale: 93 Alessandria, 13 Asti, 35 Biella, 24 Cuneo, 54 Novara, 104 Torino, 20 Vercelli, 25 Verbano Cusio Ossola, 6 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. In valle di Susa il numero dei decessi è salito a cinque in pochi giorni: ai due anziani di Condove e Susa si sono aggiunti un pensionato di Villarfocchiardo, una pensionata di Meana e un anziano di Borgone che era ospitato presso una struttura di Condove.

I contagi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono invece 5515: 946 in provincia di Alessandria, 235 in provincia di Asti, 280 in provincia di Biella, 409 in provincia di Cuneo, 471 in provincia di Novara, 2496 in provincia di Torino, 290 in provincia di Vercelli, 229 nel Verbano Cusio Ossola, 54 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi, 105 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 360. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 15469, di cui 9455 risultati negativi. Intanto la Regione ha emesso mandati di pagamento per circa 78 milioni di euro: «Permettetemi di ringraziare il personale di tutti gli uffici che hanno lavorato, anche in smart working, per dare continuità amministrativa a molte procedure: una su tutte di particolare efficacia quella relativa ai pagamenti a enti, istituzioni e associazioni - afferma l’assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano, che dalla sua abitazione, in quarantena, ha seguito quotidianamente le pratiche amministrative di competenza - Negli ultimi quindici giorni sono stati emessi mandati di pagamento pari a circa 78 milioni di euro, un’iniezione di fiducia e di liquidità quanto mai necessaria in un momento così grave, e che ci consente di guardare con speranza al futuro amministrativo non solo dell’ente, ma anche dell’intero sistema Piemonte».

Conclude Tronzano: «Oggi approveremo inoltre in giunta, come già annunciato, il differimento del pagamento del bollo auto per tutte le concessioni che scadranno nei prossimi mesi di marzo, aprile e maggio. Un impegno importante per due ragioni: lasciare le persone a casa e dare una iniezione di liquidità, lasciando questi soldi in tasca ai cittadini piemontesi. Come consiglio regionale invece siamo chiamati a discutere di Bilancio 2020 in una situazione se vogliamo surreale, ma fondamentale per la continuità amministrativa della Regione. Sono sicuro che con l’impegno di tutti, tra maggioranza e minoranza, possiamo dare un segnale positivo e guardare con fiducia anche al futuro del nostro territorio salvaguardandone il sistema sociale e produttivo. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, legato ai problemi ingenerati dall’epidemia di Coronavirus in tutta Italia e che sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, occorre fare fronte comune e lavorare di squadra. La partita contro la malattia si vincerà se saremo in grado di gestire l’emergenza in modo consapevole, ma, anche e soprattutto, lavorando sugli strumenti amministrativi per far ripartire quanto prima l’economia e la vita sociale».