Asl To3: già donati 159mila euro per l'emergenza Coronavirus

159mila euro: a tanto ammonta la cifra benefica che l'Asl To3, in appena due settimane, ha potuto raccogliere grazie alla straordinaria risposta di cittadini, associazioni e aziendealla campagna di donazioni avviata per l’emergenza Covid-19. La somma è già stata destinata all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari e all’acquisto di attrezzature per i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva degli ospedali dell’Asl To3. A questo conteggio vanno aggiunte le donazioni di materiale per le strutture sanitarie arrivate in questi giorni e i tanti, tantissimi gesti di solidarietà e di vicinanza nei confronti del personale impegnato nell’emergenza da parte delle imprese del territorio e di tanti singoli cittadini.

«Il modo migliore di ringraziare tutti coloro, i cittadini, le famiglie e le aziende, che hanno voluto dare il proprio contributo - sottolinea il dottor Flavio Boraso, direttore generale dell’Asl To3 - è quello di utilizzare quanto raccolto per supportare gli operatori sanitari e rafforzare le nostre strutture impegnate in questa difficile situazione. È fondamentale continuare questa battaglia rimanendo uniti e facendo tutto quanto è possibile. Ringrazio il personale sanitario, tecnico e amministrativo dell’Asl To3 per lo straordinario impegno, la dedizione e la professionalità che sta dimostrando in queste settimane». I 159mila euro raccolti danno riferimento ad un totale di 367 donazioni. Nell’impossibilità di ricordare tutti i benefattori, una menzione particolare va al gruppo di cittadini che sulla piattaforma "Gofundme" ha raccolto oltre 14mila euro da destinare in modo specifico all’ospedale di Pinerolo.

Poi ci sono le tante associazioni: Zonta Club di Pinerolo, Lions Club Certosa di Collegno, Vestiriciclo di Pinerolo, Concistoro Valdese Torre Pellice, Comitato difesa ospedale di Pomaretto, Filodrammatica Valdese Bobbio Pellice, Accademia di scherma di Pinerolo, Associazione nazionale Alpini di Rivoli, asd Gruppo sportivo Pomaretto, Avis Pomaretto, Croce Verde di Condove. I gruppi: la classe 5ªA del 1965 del liceo Segre di Torino, il gruppo Amici del Calcetto di Venaria, il gruppo corale Eiminal e alcuni soldati del Battaglione Alpini di Pinerolo. Tra gli enti il Comune di Pomaretto e alcuni Comitati di Quartiere di Collegno e Rivoli. Poi imprese e aziende di ogni dimensione: Autoservizi Sempione di Natta Giovanni, azienda agricola Audisio Gianfranco, Banca Sella spa, Camagi srl, Casa del Caffè Vergnano spa, Freudenberg Sealing Technologies, Intergea spa, MoGi sas di Giunta Francesco, Oleodinamica Geco srl, Salus Project srl, 2gether.

Quindi ci sono le donazioni di apparecchiature: ricordiamo i 18 ventilatori polmonari Cpap regalati dagli Alpini di Susa e dalla Protezione Civile all’ospedale di Susa e altri due strumenti donati dalla fondazione Magnetto, che ha risposto alla raccolta fondi avviata dal Comune di Susa. E, nei giorni precedenti, altri 4 ventilatori Cpap donati da La Festa dei Limoni onlus e utilizzati dall’ospedale di Rivoli. La raccolta fondi dell’Asl To3 va avanti, attraverso il conto corrente a cui possono essere effettuate le donazioni. Gli estremi sono: Iban IT69Q0306930870100000309310, codice Swift BCITITMM. Il bonifico va intestato all’Asl To3, indicando nella causale "Donazione Covid-19", con cognome, nome e codice fiscale del benefattore. Per eventuali donazioni di materiale e/o attrezzature, è possibile contattare la segreteria della direzione generale Asl To3 al numero di telefono 011/ 4017230. Chi vuole sostenere il sistema sanitario piemontese può effettuare una donazione al conto corrente intestato alla Regione Piemonte presso Unicredit Group: Iban IT29H0200801152000100689275, causale “Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus”.