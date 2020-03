65mila mascherine in arrivo per tutti i comuni piemontesi

Mentre nei giorni scorsi alcuni comuni e Unioni montane hanno iniziato a muoversi da sé, da ieri sera i sindaci di tutto il Piemonte hanno iniziato a ricevere una prima fornitura di mascherine da distribuire al proprio territorio. La protezione civile sta infatti completando il piano di distribuzione delle mascherine ai Com, Centri operativi misti della protezione civile, ai quali i sindaci faranno riferimento per il ritiro. «In totale sono 65mila le mascherine consegnate agli 84 Com piemontesi - conferma l’assessore regionale alla protezione civile Marco Gabusi - Sappiamo che i sindaci sono in prima linea in questa battaglia: sono l’altra gamba di questa emergenza insieme alla protezione civile. Si tratta di un primo quantitativo determinato da criteri di priorità individuati dall’Unità di crisi; nel corso dell’emergenza potranno seguire ulteriori tranches di rifornimento». Il quantitativo destinato ad ogni Comune è stato stabilito secondo un criterio demografico: inevitabilmente, dati i numeri e l'elevatissima richiesta, saranno poche ciascuno e non potranno soddisfare l'enorme fabbisogno presente in ogni territorio, ma meglio di niente. Le mascherine saranno destinate alle categorie più esposte, ma saranno comunque i sindaci a regolare la distribuzione secondo la conoscenza della loro comunità e delle specifiche esigenze.