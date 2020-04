Medichesse e infermiere, storie di donne tra gli ammalati

a cura di BRUNA BERTOLO

Le immagini che quotidianamente ci vengono proposte dai vari canali di informazione rispetto alle cure ospedaliere nei confronti dei pazienti ammalati di Coronavirus mostrano i volti della fatica, segnati dalle mascherine, di uomini e donne che offrono la loro competenza, oltre che la loro generosa disponibilità. Sono i volti stanchi di dottori e dottoresse, di infermieri e infermiere, tutti impegnati in una lotta che sta assumendo toni davvero al limite della possibilità. Dottoresse e infermiere accanto a dottori e infermieri, tutti tesi a salvare vite. Ma le donne sono entrate nella medicina a fatica, un po’ alla volta, anche se la progressiva femminilizzazione del mondo della sanità è un processo in atto ormai riconosciuto e certo non più ostacolato. L’inizio non fu affatto semplice, anche se furono moltissime le donne che osarono sfidare...

su Luna Nuova di venerdì 3 aprile 2020