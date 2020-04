Arriva la vespa samurai contro la cimice asiatica

Almeno tre anni ci vorranno per ottenere risultati apprezzabili, ma la lotta alla cimice asiatica con metodi naturali può entrare nella fase operativa. Infatti nei giorni scorsi la Conferenza Stato Regioni ha approvato il decreto governativo sull’impiego della vespa samurai e nel frattempo le misure hanno avuto il via libera anche dalla Commissione europea. L’antagonista specifico, ormai battezzato vespa samurai, è il parassitoide Trissolcus japonicus (in realtà originario della Cina), che appartiene all’ordine degli Imenotteri. Si tratta di un parassitoide non strettamente specifico, che depone le sue uova in quelle della cimice, distruggendole. Soddisfatta ovviamente la Coldiretti per il provvedimento che consente...

su Luna Nuova di martedì 7 aprile 2020