Abuso di sostanze in quaratena e fake news: via alla campagna Asl To3

Alcol, fumo e gioco d'azzardo: utilizza l'hashtag "#iorestoacasainsalute!" la campagna informativa avviata dall'Asl To3 per contrastare le fake news nel campo delle dipendenze. L'iniziativa, lanciata in questi giorni, nasce dal presupposto che l’emergenza Coronavirus sta costringendo a casa milioni di persone: fra queste, anche coloro già in carico al Dipartimento patologia delle dipendenze per problemi legati all’uso di sostanze o al gioco d’azzardo, facile anche via Internet. Da alcuni studi effettuati sulle conseguenze psicologiche dei periodi di quarantena relativi alle epidemie di virus come Sars, Mers e Hin1, è emerso che le misure restrittive di isolamento a domicilio, sebbene indubbiamente necessarie ed efficaci sul piano epidemiologico, possono associarsi a disagio psichico ed incidere negativamente su situazioni di abuso di sostanze psicoattive e/o comportamenti additivi.

Attraverso la campagna informativa “#iorestoacasainsalute!", messa a punto dal Dipartimento patologia delle dipendenze, diretto dal dottor Paolo Jarre, l'Asl To3 ha così deciso di avviare un progetto di sensibilizzazione e di corretta informazione, anche per confutare alcune notizie false, prima fra tutte quella legata al consumo di alcolici e alla protezione dal virus (i manifesti sono disponibili sul sito istituzionale dell’Asl To3). La campagna affronta tre ambiti particolarmente a rischio (alcol, fumo e gioco d’azzardo) fornendo informazioni corrette, chiare e attendibili rispetto alla correlazione esistente fra consumo di alcolici e tabacco e infezione da Covid-19 e invita a contattare i recapiti telefonici messi a disposizione per ricevere un supporto in caso di comportamenti problematici legati all’uso di sostanze e/o al gioco d’azzardo in questo particolare e difficile contesto legato all’emergenza.