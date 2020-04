L'Alta Felicità No Tav in video-concerto per l'Acquario dell'ospedale di Rivoli

Il Festival Alta Felicità del movimento No Tav porta la musica nell'ormai famoso "Acquario" dell'ospedale di Rivoli, il reparto di anestesia e rianimazione diretto dal dottor Michele Grio. L'appuntamento è per il primo pomeriggio di domani, lunedì 20 aprile, alle 14 con un concerto realizzato dalla band "The Uppertones", diretta da Mr. T-Bone, che sarà visibile e udibile ai pazienti e a tutto il personale sanitario. L’iniziativa è offerta in solidarietà a tutti i medici e gli infermieri che senza sosta, da oltre un mese, lottano duramente contro il Covid-19 insieme ai pazienti che quotidianamente si affidano a medici ed infermieri per superare questo duro momento. Lo streaming sarà visibile dalla pagina facebook "Festival Alta Felicità".

«Durante queste settimane, lunghe e difficili, ci siamo sentiti spesso - raccontano gli organizzatori del Festival Alta Felicità - Un contatto, quello con il primario Michele Grio, che è divenuto un'amicizia vera, un sentirsi vicini anche se lontani. Da qui le parole, i pensieri, la musica e la vita. In quest'emergenza abbiamo scelto di esserci fino in fondo, ognuno con i mezzi a sua disposizione, ognuno secondo le sue possibilità. Da qui nasce l'idea di portare nell'Acquario un po' di calore, un saluto e ci auguriamo tanta voglia di ritornare a vivere. Ci auguriamo che questo sia un esempio da riprodurre e ripetere ovunque. Restare vicini, anche se lontani, come in un vero concerto, come in una vera battaglia. Contro il Covid-19, per una sanità migliore, pubblica, per ripartire insieme in una valle che guardi alle priorità e alle opere veramente utili».

Un'iniziativa resa possibile anche grazie alla sensibilità e al coraggio mostrati dal dottor Grio: «Questo video-concerto - osserva il primario - è il miglior modo di sostenere lo spirito ed il sistema immunitario dei pazienti ricoverati in seguito a complicanze respiratorie, conseguenti all’infezione da Coronavirus, e dei professionisti della salute che li accudiscono da settimane, presso la Rianimazione dell’ospedale di Rivoli». Già, perché il dottor Grio prescriverebbe volentieri queste emozioni positive sul quotidiano foglio-terapia dei suoi pazienti, certo che possano senza dubbio contribuire al miglioramento e all’alleviamento del difficile iter di cura e guarigione: «Da tempo, tra l’altro, il dottor Flavio Boraso, direttore generale dell’Asl To3, si preoccupa di preservare il personale da fenomeni di burnout lavoro-correlato e questa gioiosa esperienza è un’impronta positiva a favore del loro benessere psicofisico, soprattutto in questo frangente storico particolarmente stressante».

Quella di domani pomeriggio sarà una diretta che seguirà prima di tutto il ritmo del reparto e poi quello della band "The Uppertones", composta da Mr. T-Bone, Phil Cuomo e Count Ferdi che “porteranno” in ospedale la loro perfomance, nata a sostegno di #teniamocistretti, la campagna di raccolta fondi per l’AslTo3. «Faccio il musicista da quando sono nato - dice Mr. T-Bone - Quindi da molto tempo. Lo scopo di questo mio lungo viaggio, in fin dei conti, è sempre stato trovare la gioia, negli altri e dentro di me. Avere il privilegio di portare almeno un po’ di sollievo a chi ne ha bisogno è sempre stata la mia più grande ricompensa». «L’esigenza di mettere al centro le persone - concludono gli organizzatori - la salute e il futuro di tutti sono i cardini su cui abbiamo realizzato tutti i nostri Festival, su cui si è sempre mosso il movimento No Tav».

Di seguito le coordinate per le donazioni alla campagna "#teniamocistretti anche se da lontano". Il conto corrente a cui possono essere effettuate le donazioni è il seguente: Iban IT69Q0306930870100000309310, codice Swift BCITITMM intestato all'Asl To3, indicando nella causale "Donazione Covid-19 - Alta Felicità" seguito da cognome, nome, codice fiscale del benefattore. Per eventuali donazioni di materiale e/o attrezzature, contattare la segreteria della direzione generale Asl To3 al numero 011/ 4017230.

Per la diretta del video-concerto: pagina facebook "Festival Alta Felicità"

https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/

www.altafelicita.org

Link al video promo:

https://www.facebook.com/watch/?v=156124112462188.