Spostamenti, "congiunti" e attività fisica: cosa si può fare nella "fase 2"

È stata pubblicata qualche ora fa, sul sito Internet del governo, la tanto attesa circolare esplicativa che chiarisce ciò che sarà consentito e non consentito fare a partire da lunedì 4 maggio, con l'avvio della cosiddetta "fase 2" dell'emergenza Coronavirus. Le "faq" del governo mettono alcuni paletti anche per la controversa materia dei "congiunti" ai quali, a norma di decreto, sarà possibile rendere visita, fermo restando che si tratta di un ambito comunque difficile da regolamentare, che si presta a molteplici interpretazioni soprattutto per la parte riferita agli "stabili legami affettivi": «L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)».

Al seguente link trovate il testo completo delle faq:

http://www.governo.it/it/faq-fasedue