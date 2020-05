Crono-virus: cronache marziane dalla sessantena

Nella puntata precedente (sembra trascorso un secolo). Andrà tutto bene! Come no. Seguitemi per altre ricette. Colpa dei pipistrelli! No, dei cinesi, li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi. Bruno Vespa: «Dov’è Medici senza Frontiere, ora che c’è bisogno?». Siamo sul campo, cretino. Il Papa prega da solo, piazza San Pietro è vuota. Barbara D’Urso e Matteo Salvini recitano l’eterno riposo in tv. Sempre sicuri che Dio esista? Il vero virus è il calcio: comincia il campionato bielorusso. Si gioca anche in Nicaragua e Tajikistan. Ma Sky non cede alla tentazione. Il secondo mese di clausura comincia più o meno così: tutti contro la Germania, compresi quelli che pensano che confini con l’Italia. Dispotica, tirannica in Europa e furba a mascherare i suoi dati, dicono. Comunque sia: Germania batte Italia in tutto. Prendiamo i posti in terapia intensiva: all’inizio della crisi l’Italia (60 milioni di abitanti) ne aveva poco più di 5 mila, la Germania (83 milioni) ben 28 mila. Il sestuplo. È anche per questo che la Germania ha accolto tanti pazienti del nord Italia nei suoi ospedali.

6 aprile

Primi dati sull’utilizzo della cannabis legale a basso contenuto di Thc. Cbd-Express, tra le prime aziende a distribuirla (la recapita a domicilio ed è attiva a Milano e Torino), vede moltiplicarsi di tre volte e mezza il numero medio di ordini. Aumentano dunque gli italiani che prima non consumavano questi prodotti e che, bloccati nelle loro case, fanno ricorso alla cannabis light per superare...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020