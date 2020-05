Dalla Fondazione Crt 20 ambulanze e mezzi di protezione civile

La Fondazione Crt ha destinato 20 ambulanze e mezzi per la protezione Civile a enti e associazioni della provincia di Torino: si tratta di 15 pick up e veicoli, assegnati nell’ambito del bando “Mezzi per la protezione civile”, e 5 ambulanze, completamente attrezzate, in funzione grazie al piano straordinario messo in campo dalla Fondazione Crt per far fronte all’emergenza Coronavirus. A beneficiarne saranno anche diverse organizzazioni di valli e cintura: una delle autoambulanze andrà alla Croce Verde di Rivoli, oltre a quelle di Torino e Pinerolo e alla Croce Rossa di Torino e Ivrea; i mezzi per la protezione civile andranno alla Croce Rossa di Bardonecchia, alle squadre Aib di Bussoleno, Caprie, Chianocco, Novalesa-Moncenisio, Venaus (oltre a quelle di Piverone e San Secondo di Pinerolo) e alla sezione Ana Valsusa, a cui si aggiungono i comuni di Cuorgnè e Foglizzo, Giubbe Verdi Moncalieri, Coordinamento protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri Regione Piemonte, Associazione Nazionale Agriambiente Torino e Croce Verde di Villastellone. La Fondazione Crt ha destinato finora 3 milioni di euro per l’acquisto di nuove ambulanze, mezzi, attrezzature ospedaliere e sostiene il ponte aereo della filantropia italo-cinese per il trasporto e la consegna di materiali medico-sanitari urgenti, difficili da reperire non solo in Italia, ma anche sul mercato internazionale. La Fondazione Crt, inoltre, ha offerto alla Città e alla Regione una parte delle Ogr di Torino per l'apertura dell’ospedale temporaneo da un centinaio di posti letto per pazienti di lieve e media entità.