Fase 2: da lunedì 52 treni in più al giorno in Piemonte

Con l’avvio, da lunedì 18 maggio, della vera “fase 2” dell’emergenza Coronavirus, che dovrebbe portare con sé almeno la riapertura dei negozi, in tutto il Piemonte circoleranno nei giorni feriali 457 treni, con un aumento di 52 convogli al giorno: sulla linea Sfm3 Torino-Susa/Bardonecchia ne sono previsti 6 in più tra Torino e Bardonecchia e 3 in più tra Torino e Susa; riprenderà, tra gli altri, anche il treno 4328 in partenza da Bussoleno alle 7,08 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 8,01. Prosegue dunque l’implementazione progressiva del Servizio ferroviario in Piemonte, dopo il primo aumento di servizio coinciso con la data del 4 maggio, quando hanno riaperto in gran parte fabbriche e stabilimenti...

su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020