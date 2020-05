Una scappata in "piòla" con Massimo Centini

Il Coronavirus, come si sa, in un certo senso si è anche abbattuto sulle nostre consuetudini, su quei piccoli piaceri quotidiani come il rito del caffè, il profumo goloso del croissant mattutino, la pizza “Margherita” da gustare in buona compagnia (più si è, meglio è…) in quel localino, piccolo ma accogliente, che non fa caso ai nostri chiacchiericci dal volume un po’ troppo elevato. Ci ha, almeno per il momento, rinchiusi in casa, con il tenue contentino di gustare un caffè da bar in un bicchierino da buttare. Tramonto del bar? Speriamo di no… fa parte del nostro quotidiano, delle nostre abitudini. Ma, in un passato non lontano, c’è stato un tempo in cui regnavano, quasi incontrastate e anzi, regine del tempo libero, le piòle...

su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020