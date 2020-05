Fase 2, c'è la data per bar e ristoranti: riapriranno sabato 23 maggio

È ufficiale anche la data di riapertura per i bar, i ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti in Piemonte: sarà sabato 23 maggio. I locali potranno dunque ripartire già durante il prossimo week-end, e non da lunedì 25 come prevedeva l'altra ipotesi. Lo hanno comunicato in serata il governatore Alberto Cirio e l'assessora regionale al commercio Vittoria Poggio: una decisione in linea con quanto previsto nel nuovo decreto del governo appena varato. La data è stata posticipata di qualche giorno rispetto a quella nazionale per contemperare le esigenze di cautela con quella di consentire alle attività di ristorazione l’adeguamento alle linee guida definite insieme al governo per la riapertura in sicurezza. Tra le altre misure non ancora annunciate oggi pomeriggio troviamo anche i musei, che potranno riaprire al pubblico da lunedì 18. Infine, per quanto riguarda i mercati, la Regione precisa che il via libera da mercoledì 20 per i banchi extra-alimentari è pensato «per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai comuni di tracciare i nuovi spazi sulle aree mercatali».