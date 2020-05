Il contagio corre nelle pagine dei libri e... nei film

a cura di MASSIMO CENTINI

La peste è un’epidemia che, più di altre, ha avuto una ricaduta molto forte sull’immaginario, trovando di conseguenza echi in varie espressioni della cultura. La letteratura esprime bene questa ricaduta, poiché, in varie occasioni, gli scrittori di tutti i tempi hanno ripreso il “tema peste”, applicandolo a progetti narrativi strutturati su generi diversi, tutti comunque finalizzati a fare del morbo e delle sue implicazioni sociali, un fenomeno con tonalità apocalittiche, destinate a travolgere l’uomo e il mondo nel quale vive. Gli orientamenti narrativi degli autori hanno utilizzato la peste con funzioni diverse: con intenzioni affini alla cronaca (per esempio Tucidide o Defoe), altri guardando all’interno dei fatti per porre in evidenza stati d’animo e comportamenti (per esempio Manzoni), fino a farne una metafora attraverso la quale evidenziare l’angoscia dell’essere umano al cospetto della sua fragilità (per esempio Camus). Le formule narrative usate nelle opere letterarie propongono uno sguardo allargato sull’epidemia: dalle soluzioni quasi diaristiche di...

su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020