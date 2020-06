Centri estivi: via libera alle linee guida regionali

Comuni, parrocchie e associazioni hanno finalmente in mano le linee guida per programmare i loro centri estivi, varate “al fotofinish” visto che al via delle attività mancano appena due settimane se non addirittura meno, visto che l’assessora regionale alle politiche sociali e alla famiglia Chiara Caucino continua a ribadire che «il decreto del governo stabilisce che non si possa iniziare prima del 15 giugno, ma noi cercheremo di anticipare questa data quanto più possibile». Il disco verde definitivo è arrivato venerdì 29 maggio dalla giunta regionale ed è frutto di un lungo percorso di condivisione compiuto nelle scorse settimane con le autonomie locali, gli enti religiosi, il terzo settore, il mondo cooperativo e le scuole paritarie. Le linee guida che disciplinano il funzionamento del servizio sono divise in tre parti: la prima è dedicata alle indicazioni operative...

su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020