Asl To3: test sierologici sul personale, il 95,2 per cento è negativo

Il Servizio medico competente dell’Asl To3 ha eseguito e processato i test sierologici per Covid-19 su tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo che ha lavorato a vario titolo presso le strutture aziendali durante questi mesi di emergenza. Sono stati effettuati 4mila 140 test su dipendenti che non erano mai stati sottoposti a tampone, oppure che avevano avuto esclusivamente tamponi con esito negativo: 3mila 940, pari al 95,2 per cento, sono risultati negativi e 200, ovvero il 4,8 per cento, sono risultati positivi. Per questi ultimi è stato quindi eseguito anche un tampone di controllo: 9 (lo 0,2 per cento del totale), benché asintomatici, sono risultati positivi anche al tampone e posti in isolamento in via precauzionale per 14 giorni. Sono inoltre stati effettuati test sierologici (con esito positivo) su altri 191 dipendenti che nei mesi scorsi erano già stati sottoposti a tampone con risultato positivo, erano stati messi in isolamento e, dopo avere effettuato altri due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore, erano stati dichiarati guariti. Nel caso specifico non si tratta dunque di nuovi casi: il test sierologico ha semplicemente confermato l’avvenuta malattia, già nota dopo il primo tampone.