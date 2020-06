Epidemie: quando la malaria falciava le vite umane

a cura di MASSIMO CENTINI

In Europa, la malaria è una malattia tipicamente italiana. Come si evince facilmente dal suo nome, è correlata alla scarsa salubrità di ambienti naturali che sono il brodo di coltura dei portatori dell’epidemia. Dalle paludi e dalle zone acquitrinose - significativamente la malaria era nota anche come paludismo - questa malattia si diffuse coinvolgendo le popolazioni che, per varie motivazioni, vivevano in aree in cui “l’aria cattiva” favoriva la diffusione di zanzare. Fa parte delle cosiddette “malattie della povertà” (come per esempio la pellagra), poiché le vittime erano, nella maggior parte dei casi, i contadini che lavoravano appunto nelle zone in cui l’ambiente era particolarmente idoneo alla proliferazione di parassiti adatti alla trasmissione di infezioni...

su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020