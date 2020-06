Continua la resistenza No Tav ai Mulini: stasera assemblea a Bussoleno

Che quella del 2020, sul fronte Torino-Lione, sarà un’estate di lotta lo si è capito dai movimenti dello scorso week-end in val Clarea: stasera, venerdì 26 giugno, il movimento No Tav ne discuterà in modo più approfondito durante l’assemblea convocata alle 21 nel salone polivalente di Bussoleno per fare il punto sulla situazione generale e sul presidio ai Mulini di Clarea, per programmare le prossime iniziative estive e commentare le diverse questioni legate al documento della Corte dei Conti europea. L’incontro si svolgerà, se possibile, all’aperto, nell’area adiacente il ribattezzato “Pala No Tav”, altrimenti all’interno nel rispetto delle norme anti-Covid. La mobilitazione, intanto, è giunta al sesto giorno, dopo che sabato il coordinamento dei comitati...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020