Epidemie, il vaiolo e i vaccini: la medicina fa storia

a cura di MASSIMO CENTINI

La descrizione del vaiolo è presente negli antichi testi cinesi e indiani, e in quelli ippocratici-galenici, il che conferma così la presenza di questa malattia già in tempi molto lontani: per esempio, la mummia di Ramses V rivela che, quasi certamente, quel faraone morì dopo aver contratto il vaiolo (1144/45 a.C.). Ulteriori prove della diffusione di quel morbo provengono dalle cronache arabe del VI secolo. Secondo gli storici della medicina, negli anni 165-180, il vaiolo, generato da un focolaio in Africa, flagellò l’Europa e poi colpì dall’Asia alla Britannia: fu quella che venne detta la “peste antonina”, tra le cui vittime vi furono gli imperatori Lucio Vero e Marco Aurelio. Infatti è possibile che alcune epidemie del passato lontano e riconosciute come peste nelle...

su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020