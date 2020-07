Bassa val Susa: richiesta test sierologici, Unione montana al lavoro

Prenderà probabilmente forma anche sul territorio della bassa valle di Susa la campagna di test sierologici in corso a Oulx presso il centro commerciale “Le Baite” (sono già circa 1500 i test svolti in un mese) per i comuni delle Unioni montane alta valle Susa e Comuni olimpici Via Lattea, allo scopo di realizzare uno screening epidemiologico sulla diffusione del Covid-19. Ci sta lavorando l’Unione montana Valle Susa, a cui nei giorni scorsi è arrivata una richiesta in tal senso da parte dell’opposizione di centrodestra con la consigliera Giuliana Giai, mentre la consigliera della minoranza di Bussoleno Caterina Agus ha chiesto alla sindaca Bruna Consolini di farsi portavoce della proposta in Unione. «È un’iniziativa alla quale avevamo già iniziato a lavorare - afferma il presidente Pacifico Banchieri...

su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020