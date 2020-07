Solidarietà No Tav per Scalzo. E intanto è polemica per i chiodi sull'A32

In 200 sono tornati a manifestare nel tardo pomeriggio di lunedì 6 luglio nelle vie di Bussoleno per portare la solidarietà No Tav al noto attivista Emilio Scalzo, da ieri mattina agli arresti domiciliari per aver più volte violato il divieto di dimora nei comuni di Susa, Giaglione e Chiomonte, provvedimento che risale agli scontri del 27 luglio 2019 in Clarea. Nei giorni scorsi, al divampare delle proteste per l’allargamento del cantiere Tav, Scalzo è stato identificato in più occasioni nei boschi tra Giaglione e Chiomonte, motivo per cui la digos ieri mattina gli ha notificato l’aggravamento della misura cautelare che già pendeva a suo carico. Il corteo di solidarietà, partito da piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ha percorso il centro storico di Bussoleno, tra via...

su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020