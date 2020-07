Tav "strategico", ma per ora niente commissario

Tav opera prioritaria, sì, ma niente commissario, almeno per ora. E poi c’è quella sibillina dicitura “adeguamento della linea storica” che ha già fatto saltare sulla sedia gli ultras della Torino-Lione. Sembra quasi che il governo Conte, alle prese con il travagliato decreto Semplificazioni, abbia indossato un bel paio di lenti bifocali per guardare alla grande opera più contestata di sempre: a pensar male sa tanto di compromesso in salsa M5S-Pd, con un colpo di qua e un colpo di là capace di accontentare e scontentare tanto i Sì Tav quanto i No Tav, a seconda di quale sia l’aspetto preso in considerazione. E infatti le reazioni politiche al “Piano delle infrastrutture e dei trasporti per un’Italia ad alta velocità”, varato nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020