Asl To3: pronto il Piano caldo per l’estate 2020

L’Asl To3 ha messo a punto il suo piano di intervento specifico sul caldo per l’estate 2020, rivolto alle persone più a rischio, in primo luogo gli anziani soli con più di 75 anni e affetti da malattie croniche: in accordo con la Regione Piemonte, e grazie al sistema di monitoraggio del Dipartimento sistemi previsionali e all’Epidemiologia ambientale di Arpa Piemonte, è stato sviluppato un bollettino previsionale del caldo sulla base del quale l’Azienda metterà in campo gli interventi preventivi più efficaci per la tutela della salute, lavorando in maniera sinergica fra ospedale e territorio e tenendo conto del particolare contesto conseguente all’emergenza Covid-19. Conoscere in anticipo l’approssimarsi di un’ondata di calore permette infatti di...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020